"Non c'è nessun intendimento offensivo né limitativo della libertò - ha spiegato- . Noi italiani siamo stati all'avanguardia. Siamo stati il primo Paese e poi altri hanno seguito". . 3 ...Così il ministro degli Esteri Antoniosulle reazioni di Pechino alle nuove misure decise dall'Italia per gli arrivi dalla Cina, nella trasmissione 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. 'Non c'è ... Tajani, tamponi su arrivi da Cina nulla di offensivo - Europa Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Mi sembra una misura normalissima quella di fare un tampone all'aeroporto. Quando si andava in Cina ti chiudevano in albergo, mentre fare una tampone è un ..."Mi sembrano misure normalissime. Lo fanno tanti cinesi ma anche tanti italiani provenienti dalla Cina. E' a tutela della salute fare un tampone, non ha nulla di offensivo. E' un provvedimento normale ...