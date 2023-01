System Shock Remake | annunciato il mese di uscita

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nelle ultime ore Nightdive Studios ha confermato il periodo didi. Leggete quest’articolo per scoprirlo Nightdive Studios ha lavorato a lungo aldie, dopo lunghi anni di anticipazioni e posticipi, l’è finalmente “a portata di mano”. Lo sviluppatore ha confermato nell’aprile dello scorso anno che ilera entrato nelle fasi finali di sviluppo e, più recentemente, la pagina Steam del gioco è stata aggiornata con una finestra di lancio indicata come marzo 2023. Quest’ultima è stata ora confermata ufficialmente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: il commento dello ...

