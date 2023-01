Supplenze | nessuno deroga all’invio delle MAD ma le scuole continuano a cercare insegnanti

(Di martedì 3 gennaio 2023)anno scolastico 2022/23: siamo ad un momento di svolta. Gli Uffici Scolastici proseguono con le nomine sui posti che erano vacanti e disponibili entro il 31 dicembre 2022, mentre per disponibilità sopraggiunte dal 1° gennaio si utilizzano le graduatorie di istituto, che sono di competenza dei Dirigenti Scolastici. Ma per le MAD non c'è stata alcuna. L'articolo .

