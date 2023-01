Super Mario Bros Il Film | Chris Pratt sfoggia un nuovo baffo che omaggia l' iconico idraulico

(Di martedì 3 gennaio 2023)ha deciso di festeggiare l'arrivo delanno con un look che ricorda molto da vicino il simpaticobaffuto, personaggio che doppierà nelanimato in uscita quest'anno. Arriverà nelle sale il 6 aprile 2023. Ilprogetto animato targato Illumination Entertainment, Nintendo e Universal Pictures, incentrato sul celebredi uno dei franchise videoludici più influenti di sempre. A prestare la voce al protagonista nella versione americana delci penserà. Una scelta che ha fatto discutere i fan storici della saga, arrivati addirittura a creare una petizione ...

NerdPool

Se siete amanti del passato videoludico, date un'occhiata anche alla nostra guida sui migliori remake o a quella sui migliori giochi di. Mini Console, le migliori PlayStation Classic ...... i rappresentanti dei Corecom Antonio Mazzeo e Marianna Sala; iesperti di digitale e Tlc ... E gli opinionisti di Prima :Abis, Smile, Luca Josi, Andrea Barchiesi, Francesco Delzio, e ... Super Mario Bros: l’assenza di Yoshi verde è in realtà un grande indizio Chris Pratt ha deciso di festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un look che ricorda molto da vicino il simpatico idraulico baffuto Mario, personaggio che doppierà nel film animato in uscita quest'ann ...Emergenza in affanno nei giorni di Capodanno. I sanitari in servizio con grande professionalità e umanità hanno accolto gli utenti nell’unico presidio per 175mila abitanti. A breve la nomina del sosti ...