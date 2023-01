Sugli Appennini è primavera | 14 gradi sul monte Cimone | a Sestola una pista da sci aperta per miracolo – Video

(Di martedì 3 gennaio 2023) Inizia un altro anno dal sapore primaverile. In Appennino la situazione è particolarmente critica. La temperatura nelle ultime settimane non è quasi mai scesa sotto lo zero neppure a 1500 metri di quota. E di giorno si toccano punte di 14-15. Risultato: impossibile sparare la neve artificiale. Questa è la situazione al. Gli impiantisti, a, sono riuscitisamente ad aprire un paio di piste, ma il grosso della stazione è chiuso. Temperature troppo elevate. Una situazione ancora più critica rispetto all’anno passato. Nelle immagini dal drone e la zona vicina al lago della Ninfa, a 1500 metri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

