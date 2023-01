Successi ed errori | i servizi segreti in Ucraina

DinamoPress

...e la sua famiglia celebreranno in grande stile e che servirà a fare un bilancio deie ...reale durante la pandemia non è stato esemplare e i re hanno dovuto persino scusarsi per i loro. ...... per una serie di circostanze che hanno coinvolto una economia nazionale non felice,nella ...in monoposto col team Prema e subito ha vinto il campionato italiano di F4 con quattro, ... Successi, errori e sfide nei primi 100 giorni del governo di Gustavo ... L'ultimo libro di Aldo Giannuli, intitolato Spie in Ucraina (editore Ponte alle grazie) accende i riflettori sulla longa manus dei servizi segreti in Ucraina. E ricostruisce le dinamiche più nascoste ...Le immagini 'non ufficialì che arrivano ci riportano al passato. Cosa sta accadendo dopo l'allentamento delle restrizioni E cosa rischia a ...