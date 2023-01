Su Rai 2 arriva Quasar | il nuovo programma sulla scienza

Rai Storia

1 si impone, in sequenza, con ' L'Eredità ' , ' I Soliti Ignoti ' e il film ' Il Re Leone ' , ... anche se per quest'ultimauna conferma: la coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ...Fiorello a Viva Rai2,la (finta) sgridata dei vertici. E lui diventa una 'belva' per Francesca Fagnani - guarda A che ora suona la sua sveglia 'Alle cinque meno dieci, cronometro tutto: ... Ascolti tv di lunedì 2 gennaio - RAI Ufficio Stampa Come finisce The Net - Gioco di squadra in onda su Rai 2 Ecco tutti i dettagli sull'ultima puntata in onda eccezionalmente il 2 gennaio!Nella serata di San Silvestro, per dare il benvenuto al nuovo anno, in tv appuntamento con i tradizionali show, che terranno compagnia al pubblico ...