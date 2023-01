Studentessa accoltellata a Termini | il volto dell’aggressore ripreso dalle telecamere di sicurezza | VIDEO

Leggi su tpi

(Di martedì 3 gennaio 2023): ilin unÈ statodi sorveglianza ilche ha lo scorso 31 dicembre ha accoltellato unaisraeliana alla stazionedi Roma. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un giovane polacco senza fissa dimora. Nel filmato si vede il ragazzo in piazza dei Cinquecento, piazzale antistante la stazione ferroviaria, mentre si accende una sigaretta. È vestito completamente di nero, in mano ha una busta di plastica blu, nella quale nasconde il coltello che da lì a pochi istanti utilizzerà per ferire la giovane, intenta ad acquistare un biglietto ...