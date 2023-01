Studentessa accoltellata a Termini | identificato l’aggressore | è un giovane clochard polacco

Leggi su tpi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Grazie alle immagini di un’altra telecamera di sicurezza della Stazionedi Roma, diversa da quella che ha immortalato le brutali immagini dell’aggressione, è stato possibile identificare l’assalitore della turista israelianala sera del 31 dicembre. Si tratterebbe di un uomo originario della Polonia, un senzatetto secondo le prime ricostruzioni. Viene inquadrato in primo piano mentre si accende una sigaretta dopo essere arrivato in Piazza dei Cinquecento con un bus partito dall’Eur, pochi minuti prima di colpire alle spalle la 24enne Abigail Dresner. È vestito completamente di nero, in mano ha una busta di plastica blu, nella quale nasconde il coltello che da lì a pochi istanti utilizzerà per ferire la, intenta ad acquistare un biglietto del treno alle macchinette automatiche della stazione. Dalle immagini ...