Striscia la Notizia | perché Iacchetti conduce ancora da casa? Ecco il motivo

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 3 gennaio 2023) In questa edizione dilala coppia storica composta da Ezio Greggio ed Enzoè al timone dallo scorso 12 dicembre e lo sarà fino al prossimo 11 febbraio, ma per il momento non conducono insieme fisicamente. Infatti, da alcune settimaneè in collegamento dae il pubblico comincia a essere in apprensione. Infatti, nessuno si aspettava un periodo di assenza così prolungato e i due amici rischiano di dover condurre la maggior parte delle loro puntate in separata sede. Ildichiarato dai due è stata l'influenza che ha colpito il comico 70enne e che lo ha portato a condurre da dietro uno schermo. Ma le persone si chiedono se una influenza o il Covid possano durare davvero così tanto.la, Enzo ...