Striscia la Notizia | perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa? Il motivo e quando tornerà in studio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Al famosissimo bancone dilaè dalla metà di dicembre che vediamo Ezio Greggio edcondurre la trasmissione da due postazioni differenti: il primo dei due si trova, come di consueto, negli studi dila, invece, in smart working diremmo, cioè dalla scrivania di. I motivi della sua lontananza fisica sono dovuti a piccoli problemi di salute, un’influenza che l’ha costretto a rimanere ae quindi evitare il lavoro in presenza dopo i pochi giorni dal rientro in televisione.era rientrato al timone della trasmissione era precisamente il 12 dicembre 2022: il suo fermo aveva costretto la produzione a sostituirlo prima con Enrico Beruschi e, ...

Fanpage

Quando pensiamo ala, ci vengono in mente i due volti più noti e amati del programma satirico firmato da Antonio Ricci: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti . Da tempo, tuttavia, la coppia non conduce ...In ogni caso, l'ex Velina indimenticabile dilasembra più felice (e bella) che ... Perché Enzo Iacchetti conduce Striscia La Notizia ancora da casa e quando tornerà in studio Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incont ...L’ha fatta uno dei ministri più estremisti del nuovo governo Netanyahu, i palestinesi l’hanno definita una «provocazione senza precedenti» ...