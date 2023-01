(Di martedì 3 gennaio 2023)la: ormai da metà dicembre,da casa dopo un breve periodo in cui è stato persino assente. In tanti si stanno chiedendo se il conduttore siain convalescenza… Ala, insieme ad Ezio Greggio il nuovo conduttore è. La coppia tra le più amate è tornata, ma dopo qualche giornoha cominciato a collegarsi e a condurre a distanza, da casa. Si è detto che si trattava di un’influenza passeggera ma ad oggi il conduttore non ètornato in studio ed in tanti si stanno preoccupando.la...

Corriere della Sera

La prolungata assenza di Enzo Iacchetti al bancone dilainizia a fare discutere. Ai telespettatori non è sfuggita la lunga assenza del conduttore, che in studio non si vede dalla settimana precedente a quella di Natale. Iacchetti ...Da www.liberoquotidiano.it enzo iacchetti conducelada casa È ancora a casa Enzo Iacchetti. Abituati a vederlo dietro il bancone dila, i telespettatori sono sorpresi nel vedere il conduttore ancora a casa. ... «Striscia la notizia», ecco perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa La lunga assenza del conduttore, costretto a condurre in smart working il tg satirico a causa dell'influenza, sta facendo discutere il web ...Ecco la statistica fornita da Opta. STATISTICA – «Manolo Gabbiadini non ha segnato nessun gol nelle sue ultime 11 partite di campionato, è dal periodo tra l’aprile e il novembre 2012 che non registra ...