Street art | il Comune di Latina ottiene il finanziamento regionale

(Di martedì 3 gennaio 2023)– “Inauguriamo il nuovo anno con una notizia bellissima per la città: ildiha ottenuto ilper la valorizzazione, la promozione e la diffusione dellaart. La nostra città verrà arricchita da nuove opere murarie grazie al lavoro di artiste e artisti che potranno esprimere il loro talento per creare un vero e proprio museo a cielo aperto”. Con queste parole Valeria Campagna commenta ilottenuto daldigrazie al progetto NIU (Nuove Identità Urbane) per lo sviluppo e la valorizzazione del tessuto urbano e sociale attraverso laArt presentato per partecipare all’avviso pubblico “Lazioart 2022”. Il progetto, ideato ...

Cultura Veneto

Il titolo, che dopo un pessimo 2022 ( - 65%, più del triplo del - 19% dello S&P500) ha imboccato la strada della risalita lo scorso 28 dicembre, ieri non ha potuto reagire: Wallera chiusa. ...'Un grande museo a cielo aperto con i murales dellanella terra dei fossili: dopo quelli bellissimi di Chiusano, Castellero, Cortandone, Monale e Settime facciamone altri': è l'idea a cui guarda, per il 2023, il Distretto Paleontologico dell'... Street Art a Vallà - Riese Pio X (TV) “Inauguriamo il nuovo anno con una notizia bellissima per la città: il Comune di Latina ha ottenuto il finanziamento regionale per la valorizzazione, la ...Alcuni sono già molto noti sulla scena internazionale, altri vedono crescere le loro quotazioni in Russia. Ma la cosa importante è che tutti ...