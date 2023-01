Strage Erba | parla Olindo | “Incastrati” | Il caso verrà riaperto?

(Di martedì 3 gennaio 2023) A 16 anni dallaRomano torna are dele si dichiara innocente: “Siamo stati, indagate sullo spaccio”. Sono passati 16 anni da quel fatidico giorno in cui Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini furono uccisi a sprangate e coltellate nella loro casa di, in provincia di Como. Rosa e, nuove rivelazioni (periodicoitaliano.it)L’unico a salvarsi fu Mario Frigerio, che venne colpito con una coltellata alla gola ma, grazie ad una malformazione congenita della carotide, non si dissanguò immediatamente, riuscendo così a fuggire dall’appartamento, poi dato alle fiamme. All’epoca, vennero indagatiRomano e ...

A 16 anni dalladi(Como) dove furono uccise quattro persone, Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini (l'unico sopravvissuto è Mario ...'Io e mia moglie non abbiamo commesso ladi- ha spiegato - Non so perché non sia stata approfondita la pista dello spaccio di droga'. E sul motivo per cui a essere condannati sono stati ... Strage di Erba, Olindo Romano: "E' il momento della verità, siamo stati incastrati" In un’intervista Olindo Romano continua a sostenere la sua innocenza e quella della moglie. I loro avvocati intendono chiedere la revisione del processo.Per il sessantenne ex netturbino di Albaredo, secondo San Marco, le accuse puntate contro di lui e sua moglie sono infondate.