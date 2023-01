Strage di Erba | Olindo rompe il silenzio | Ora c' è un testimone | la frase che riapre tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ha deciso dire ilndo gli scenari sulladi. "Sono passati sedici anni dalladi, ci sto riflettendo parecchio in questi giorni. Forse è arrivato il momento di fare un pò di chiarezza". A parlare all'Adnkronos èRomano, condannato all'ergastolo in concorso con la moglie Rosa Bazzi con l'accusa di aver ucciso Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Recluso nel carcere di Opera, a Milano, racconta: "In cella la vita è sempre quella, nulla di nuovo. Per passare un pò il tempo continuo a lavorare in cucina, per il resto sto senza far nienteil giorno, spesso in compagnia di qualche altro detenuto costretto come me in ...