Strage di Erba | Olindo Romano | ' Ho visto Rosa prima di Natale | ora è il momento della verità'

La Repubblica

Carmela Fabozzi uccisa in casa, lo strano legame del presunto omicida con Olindo e Rosa delladidi, parla Olindo Romano Recluso nel carcere di Opera, a Milano, racconta: ' In ...'Io e Rosa incastrati perché non sveglissimi. Non hanno approfondito la pista della droga' A sedici anni dalladi, intervistato dall'Adnkronos, parla Olindo Romano , condannato all'ergastolo in concorso con la moglie Rosa Bazzi con l'accusa di aver ucciso Raffaella Castagna, il figlio Youssef ... Strage di Erba, Olindo Romano dal carcere: "Io e Rosa incastrati perché non eravamo troppo svegli. Indagate s… «Sono passati sedici anni dalla strage di Erba, ci sto riflettendo parecchio in questi giorni. Forse è arrivato il momento di fare un po' di chiarezza». A ...Milano, 3 gen. (Adnkronos) - "Sono passati sedici anni dalla strage di Erba, ci sto riflettendo parecchio in questi giorni. Forse è arrivato il momento di fare un po' di chiarezza". A ...