Strage di Erba | Olindo Romano dal carcere | “Io e Rosa innocenti | abbiamo nuove prove e un testimone”

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Sono passati sedici anni, ci sto riflettendo parecchio in questi giorni. Forse è arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza”:torna sulla “di”, per la quale è stato condannato all’ergastolo insieme a sua moglieBazzi, e rilascia alcune dichiarazioni all’Adnkronos. “In cella la vita è sempre quella, nulla di nuovo – spiega – per passare il tempo continuo a lavorare in cucina, per il resto sto senza far niente tutto il giorno, spesso in compagnia di qualche altro detenuto costretto come me in questo”. È recluso ad Opera, dopo essere stato riconosciuto colpevole dell’assassinio di quattro persone, suoi vicini di casa: Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre della donna e un’altra residente della corte di via Diaz, Valeria ...