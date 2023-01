Stop a nuove trivelle Così il Pd se ne frega della crisi del gas

(Di martedì 3 gennaio 2023) Dal Partito Democratico ai grillini, passando per Fratoianni e Bonelli: l’opposizione sfodera l’ostruzionismo talebano

la Repubblica

... a livello nazionale si sono perse 200 mila autovetture a causa degliproduttivi. La FIM: '... necessari al lancio delleproduzioni '.Estratto dell'articolo di Giuseppe Colombo per www.repubblica.it GIORGIA MELONI ALLA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNOalletrivelle. Il fronte comune delle opposizioni contro il governo prende forma negli emendamenti al decreto Aiuti quater, all'esame ... Decreto aiuti quater, le opposizioni fanno fronte comune: "Stop alle nuove trivelle" Annuncio vendita Peugeot 208 BlueHDi 100 Stop&Start 5 porte Allure Navi Pack nuova a Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Il Comune di Copertino porta a compimento il programma di riqualificazione delle strutture del complesso sportivo di via Calasso per il quale aveva già incamerato 700 mila euro grazie al Pnrr ...