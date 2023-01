Stop a nuove trivelle Così il Pd ignora la crisi del gas

la Repubblica

...ai mezzi pesante sulla provinciale per Urbe Posted on 2 Agosto 2017 Author Redazione Sassello. LeOpen Night permetteranno ai liguri che ancora non lo […] Cronaca In Primo Piano ...La sinistra controtrivelle Nel decreto Aiuti quater è prevista la norma sblocca - trivelle, con il via libera al rilascio diconcessioni tra le 9 e le 12 miglia, in deroga al decreto ... Decreto aiuti quater, le opposizioni fanno fronte comune: "Stop alle nuove trivelle" Annuncio vendita Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Start&Stop ST-Line nuova a Bagnaria Arsa, Udine nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Dal Partito Democratico ai grillini, passando per Fratoianni e Bonelli: l’opposizione sfodera l’ostruzionismo talebano ...