“Sto male | devo uscire” GF Vip | la concorrente abbandona definitivamente il gioco

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023) Brutta notizia per i fan del GF Vip 7: Patrizia Rossetti hato il. Si tratta di un ritiro del quale nessuno sapeva nulla, a parte gli autori del programma stesso. Sembra che super Patty non stia bene affatto: un disturbo che la segue da circa due settimane e che non la lascia in pace neanche un istante. È lei stessa a raccontare tutto: “Non lo vorreire ile non voglio che nessuno si preoccupi, ma sono quindici giorni in cui non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, delle gambe”. E ancora Patty: “Ho fatto degli analisi ma non c’è niente di strano. Sembra ci sia un’infezione non di grande portata, potrebbe essere dovuta dal Covid. E mi dispiace perché non riesco ad essere attiva nella Casa. Né attiva nel corpo, né attiva nella mente, è come avere un cagnolino che ti mordicchia. Ho dolore ...