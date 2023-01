Stefano Fresi | chi è la moglie Cristiana Polegri | età | carriera | figli | foto e Instagram

(Di martedì 3 gennaio 2023), noto attore romano, che tra qualche giorno ritornerà al cinema con un nuovo film, oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone su Rai 1, a Oggi è un altro giorno.. Parlerà sì della sua, ma anche della sfera sentimentale e del grande amore che prova per la, sua compagna da anni. E mamma del suo bambino. View this post onA post shared by(@) Chi èe cosa sappiamo di lei: è lei ladell’attore romano, che ha debuttato ...

Taxidrivers.it

sarà uno degli ospiti che parteciperanno all'ultima puntata di 'Uà - Uomo di varie età', uno show televisivo trasmesso su ...Oggi, come ogni giorno, c'è l'appuntamento con Serena Bortone e 'Oggi è un altro giorno'. Tra gli ospiti di oggi c'è l'attore ... 5 film da vedere assolutamente con Stefano Fresi Posti in piedi per la Proiezione speciale de “I MIGLIORI GIORNI ” a Parco Leonardo presso l’Uci Cinemas, tutti entusiasti di poter vedere il nuovo film commedia con la doppia ...Oggi, come ogni giorno, c’è l’appuntamento con Serena Bortone e “Oggi è un altro giorno”. Tra gli ospiti di oggi c’è l’attore ...