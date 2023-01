Stazione Termini choc | caccia all' accoltellatore della turista israeliana

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 gennaio 2023) Proseguono le indaginipolizia di Stato per dare un nome e un volto all'uomo che la sera del 31 dicembre ha ferito con tre fendenti unadi 24 anni, Abigail Dresner, intenta ad acquistare il ticket del treno a una delle biglietterie automatiche all'interno. La Procura capitolina ha aperto un fascicolo per tentato omicidio ed è stata esclusa, al momento, la pista del terrorismo. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nello scalo ferroviario e, in particolar modo, un video pubblicato anche in rete che immortala gli attimi in cui l'uomo avvicina e accoltella la ragazza. Il video offre alcuni dettagli dell'aggressore. Si tratta di un uomo alto, non particolarmente robusto, di pelle chiara ...