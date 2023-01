Stasera in tv un film d’azione tutto al femminile | c’è Charlie’s Angels con Kristen Stewart

(Di martedì 3 gennaio 2023) Elizabeth Banks,, Naomi Scott ed Ella Balinska sono le protagoniste deld’azionealCharlie’s(2019). Ma non pensate a un remake del celebre teleAnni 70 o deidel 2000. Questo è, più che altro, un aggiornamento…. Il fascino degli angeli non smette mai di colpire. In tutti i sensi. Perché quelli di Charlie non solo sono bellissimi, ma sanno anche darle di santa ragione.in tv su Rai 2 alle 21.20 va in onda Charlie’s. Ennesimo remake del fortunato teleAnni 70. Ma questa versione del 2019, scritto e diretto dall’attrice Elizabeth Banks, ha per protagoniste un trio inedito (, Ella ...

Sky Tg24

in TV: ida non perdere di martedì 3 gennaio 2023. La La Land, Inception o Alita - Angelo della battaglia Ecco i miglioriin programma ..., 2 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il re leone,del 2019 diretto da Jon Favreau e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Si tratta di un remake shot - for - shot ... Film stasera in TV da non perdere martedì 3 gennaio 2023 Schegge di paura, stasera in tv martedì 3 gennaio su La7 alle 21.15 il thriller del 1996 di genere diretto da Gregory Hoblit, con Richard Gere e Laura Linney. E se gli ...Cerchi un thriller con ritmi frenetici e incalzanti Ecco un film crime, da vedere stasera su Netflix, basato sulla storia di un poliziotto corrotto.