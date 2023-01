Sport | la giornata in diretta | tutti i risultati e le notizie di martedì 3 gennaio 2023

(Di martedì 3 gennaio 2023) Una nuovadida vivere assieme. Andiamo dunque a seguire assieme il riepilogo dellaiva di, con i link aggiornati con ledella nostra redazione e gli avvenimenti principali del giorno, oltre aipiù importanti dei vari. Un contenitore che passo passo vi consentirà di restare informati su tutto quel che accade dal mondo dello, una cronologia dellaiva dal mattino presto alla sera. UNITED CUP: BERRETTINI BATTE RUUD, ITALIA-NORVEGIA 5-0 ATP ADELAIDE: SINNER BATTE EDMUND, SONEGO SI FA MALE CONTRO MEDVEDEV PAURA IN NFL: ARRESTO CARDIACO PER DAMAR HAMLIN IL PALINSESTO E LA GUIDA ...

SPORTFACE.IT

... con tutte e dieci le partite in programma lungo la. Un evento che non si verificava da ... Il giornalista de 'La Gazzetta dello' è intervenuto a 'Radio Radio' dicendo la sua sulla ...Di grande prestigio infine l'invito da parte del Coni di aprire l'evento de "LaNazionale dello" presso l'Arena dello Stretto e di impreziosire con una coreografia la Cerimonia delle ... Sport, la giornata in diretta: tutti i risultati e le notizie di martedì 3 ... Nei risultati della tredicesima giornata di LBA, l'Olimpia Milano batte la Virtus Bologna, Derthona vince di misura su Varese ...Fantacalcio, 5 portieri da schierare per la 16ª giornata di Serie A. Il ritorno in campo dopo le feste è sempre imprevedibile: occhio alle scelte.