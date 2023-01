Spinge bambina di tre anni sui binari del treno | salva per miracolo – Video

(Di martedì 3 gennaio 2023) Senza alcuna ragione, una donna di 32ha spinto unadi tredalla banchina della stazione dei treni, facendola cadere lungo i. È successo alla stazione di Gateway Transit Center a Portland, in Oregon. La scena è stata ripresa dalle telecamere disorveglianza. La donna, senza fissa dimora, è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Laè stata ricoverata in ospedale a causa di alcune ferite alla testa. Un passante l’ha presa e l’ha messa in salvo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In questo video, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, si vede il momento in cui la donna si alza e spinge la bambina, da dietro, verso i binari.