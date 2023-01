Spezia | i convocati per l’Atalanta

(Di martedì 3 gennaio 2023) La lista dei calciatorida Luca Gotti per la sfida traed Atalanta, valida per la sedicesima giornata di Serie A Luca Gotti, allenatore dello, ha diramato la lista deiper la sfida contro. I bianconeri scenderanno in campo alle 14:30 per la sedicesima giornata di Serie A. PORTIERI: Zoet, Dido, Zovko. DIFENSORI: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Kiwior, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou. CENTROCAMPISTI: Bourabia, Sala, Ekdal, Beck, Bastoni, Kovalenko, Ellertsson, Agudelo. ATTACCANTI: Gyasi, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

