Spezia | Gotti | ‘In casa sempre grandi prestazioni Verde ha un problemino | Moutinho? Sa già l’italiano’

Fantacalcio ®

Questo il pensiero di Luca, allenatore dello, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Atalanta, in programma domani alle 14.30 al Picco. "Sappiamo che l'Atalanta è ...Il tecnico della, Luca, ha parlato alla vigilia del match di rientro della Serie A contro l'Atalanta. Ecco le sue parole: 'La convinzione che ho è che si sia lavorato molto bene in questo mese di lavoro. ... Spezia-Atalanta, la conferenza di Gotti Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...L'allenatore alla vigilia della gara con l'Atalanta: "Ora abbiamo tre gare su quattro in casa: vantaggio da sfruttare. Verde fuori due settimane" ...