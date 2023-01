Spezia-Atalanta | le probabili formazioni | dove vederla in tv e in streaming

La Gazzetta dello Sport

... DAZN, Zona DAZN (canale 214 di Sky), Now TV, Sky Go e TimVision SASSUOLO - SAMPDORIA: in diretta su DAZN, Zona DAZN 2 (canale 215 di Sky), TimVision e Sky Go ORE 14:30: in diretta ...... lo stato di forma di alcune delle squadre di Serie A: le condizioni di Musso, Hateboer e Demiral C'è un sicuro assente per Gasperini alla ripresa: Musso salterà. Il ... Quote Spezia-Atalanta, la Dea non sbaglia a inizio anno: 2 + Gol a 3.25 Per le probabili formazioni di Spezia-Atalanta, Gotti dovrebbe affidarsi a Nzola: dall'altra parte, Gasperini potrebbe puntare su Hojlund ...Riprende il campionato di Spezia e Atalanta, il pronostico del match che attende al Picco i ragazzi di Gasperini ...