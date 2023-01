Spalletti su Pelè | ' ' Ecco perché faccio i complimenti a chi non ha tolto la 10' '

Il Denaro

Le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter. Lucianoha voluto ricordare, scomparso ...'Io il '10' lo ripeterei in tutte le casacche. Sarebbe stimolante': con queste parole Lucianoha espresso il suo apprezzamento per la scelta del Santos di non ritirare la maglia che fu di Pelé. 'Con Maradona e Messi in epoca diversa hanno saputo lasciare un segno indelebile e poi ... Pelé, Spalletti: Giusto non ritirare la maglia n. 10 - Ildenaro.it