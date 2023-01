Spalletti | “Noi non pensiamo a complotti | ma il sistema va migliorato”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 3 gennaio 2023)afferma di non temerecontro il Napoli, ma sottolinea che ilpuò essere. Fa anche riferimento alla designazione dell’arbitro Sozza. Il tecnico del Napoli,, ha parlato della sfida contro l’Inter a San Siro e della possibilità di vincere lo scudetto per la città. Ha anche risposto alle voci di presunticontro il Napoli, affermando che come professionisti non credono in tali trame ma che ilpotrebbe avere margini di miglioramento.ha enfatizzato l’importanza di comportarsi correttamente e di utilizzare l’amore della città per il calcio per rendere felici i tifosi. Ha inoltre commentato la designazione dell’arbitro Sozza, sottolineando la necessità di comportarsi al meglio e di ...