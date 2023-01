Spalletti merita lo Scudetto | potrebbe essere un’occasione unica

IamNaples.it

Tifiamo perdi scrivere la storia del nostro calcio. La Lega di serie A ha bisogno di un trionfo del Napoli come la Fifa aveva bisogno della vittoria dell'Argentina. Saviano ...Tifiamo perdi scrivere la storia del nostro calcio. La Lega di serie A ha bisogno di un trionfo del Napoli come la Fifa aveva bisogno della vittoria dell'Argentina '. I bocciati da ... GdS - Napoli, Spalletti merita lo scudetto: occasione unica NAPOLI (ITALPRESS) – “L’Inter è una squadra top, negli ultimi tre anni e mezzo ha fatto investimenti da top club in Europa, hanno ...mi sono accorto che già lo ero abbastanza e vedere esplodere la città di gioia è quello che più mi farebbe piacere al di là dei meriti e degli elogi”. Napoli, le sensazioni di Spalletti in vista ...