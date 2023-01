SPAL – Pisa | il commento di Alessandro Tripaldelli

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Al termine diil difensore biancazzurroha risposto coì alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio “Mazza”. “Non so dire che cosa manca per raccogliere risultati migliori – ha affermato il terzino della– ma quello che è certo è che la squadra anche oggi ha lottato fino all’ultimo. Purtroppo in questo momento, nonostante l’applicazione, ci manca sempre un qualcosa per ottenere una vittoria, ma sono convinto che il lavoro paghi sempre ed in futuro riusciremo a conquistare i risultati che meritiamo.” “Sicuramente giocare da quinto con alle miele un difensore esperto come Meccariello, – ha aggiunto– mi aiuta a svolgere con più serenità i compiti offensivi del mio ruolo. La concorrenza nel ...