TGCOM

Leggi Anche Francia, guerra ai mozziconi: paghino i big del tabacco Ue: limitare la plastica monouso La nuova legge è conforme a una direttiva dell'Unione europea che limita l'uso di plastica monouso ...Permane inoltre una rilevante disomogeneità tra le, con 2 su 5 tuttora con fatturato sotto ... positivi anche altri importanti sbocchi comunitari, quali(+23% circa in valore), Paesi ... Spagna, aziende del tabacco costrette a pagare per la raccolta dei mozziconi Si stima un costo tra i 12 e i 21 euro per cittadino all'anno. La norma fa parte di un pacchetto di misure volte a ridurre i rifiuti e ad aumentare il riciclo. Nel Paese fuma il 22% della popolazione ...Stellantis chiude il 2022 da leader nel mercato totale automotive (autovetture e veicoli commerciali), con 213.790 immatricolazioni dei suoi marchi commercializzati in Spagna (Abarth, Alfa Romeo, Citr ...