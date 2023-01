Sorpresa Giroud | il club di Premier League vuole l’attaccante del Milan!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 3 gennaio 2023) Dopo l’uscita di Cristiano Ronaldo, il Manchester United è alla ricerca di un nuovo attaccante con l’obiettivo di dare nuova linfa e rimpolpare il proprio reparto offensivo. Con la finestra di calciomercato invernale appena aperta, i red devils sono alla caccia di un profilo che possa far loro comodo. Secondo il tabloid ‘The Times‘, Joao Felix è l’obbiettivo principale, il calciatore portoghese da diverso tempo sembra essere in rotta con l’allenatore dei colchoneros, Simeone. Foto: GettyMilan Calciomercatol’alternativa a Joao Felix: la situazione L’alternativa, se il colpo non dovesse andare in porto, milita in Italia, più precisamente nel Milan. Si tratta di Olivier, il quale conosce discretamente, per usare un eufemismo, il campionato inglese. ...