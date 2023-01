Globalist.it

Nella guerra in Ucraina, almenocoscritti russi mobilitatimorti negli ultimi tre mesi. Lo riferisce la Bbc News Russian e il sito di notizie indipendente russo Mediazona che indica le vittime nome per nome. L'età media dei ...2023 - 01 - 03 09:07:02 Media,coscritti russi morti in ultimi 3 mesi Almenocoscritti russi mobilitatimorti negli ultimi tre mesi, secondo la Bbc News Russian e il sito di notizie ... Sono 538 i coscritti russi morti negli ultimi 3 mesi: l’età media dei decessi è di 30-35 anni Guerra in Ucraina, la diretta. La notte di Capodanno le forze armate ucraine hanno inferto un durissimo colpo al nemico: un attacco missilistico contro una base russa a Makiivka, nel Donbass, che ha..Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Gruppo Wagner: difficile avanzata russa a Bakhmut. LIVE ...