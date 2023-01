Sonny Colbrelli sprinta in politica | Forza Italia lo candida in Lombardia

Bresciaoggi

Oltre ai tre consiglieri regionali uscenti (Claudia Carzeri, Simona Tironi, Gabriele Barucco), Forza Italia schiererà anche l'ex campione di ciclismo, originario della Val Sabbia. ...Con tre nomi su tutti: M arcell Jacobs,e Sergio Scariolo . Tutti aspettavano Jacobs dopo gli ori di Tokyo che l'hanno inserito di diritto nella leggenda dello sport tricolore e ... Colpaccio di Forza Italia: in corsa alle regionali c'è Sonny Colbrelli Di corse è un esperto. E quella che lo attende non è solo una nuova corsa ma una nuova sfida. Sonny Colbrelli è in lista per Forza Italia alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.La lista è di fatto pronta, anche se per l’ufficialità bisognerà aspettare la firma di «accettazione» da parte dei candidati (operazione che si terrà dal 7 al 9 gennaio). Oltre ai tre consiglieri regi ...