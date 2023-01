Sonego | braccio dolorante | si ritira contro Medvedev

Eurosport IT

All'ATP di Adelaide, Lorenzoè stato costretto al ritiro durante il match contro Medvedev a causa di un infortunio al ...E' andata decisamente male invece a Lorenzo, costretto al ritiro contro l'ex numero 1 e attuale n. 7 del mondo Daniil Medvedev per un problema muscolare al. Dopo aver sciupato 9 set ... TENNIS - Lorenzo Sonego si ritira ad Adelaide: problema al braccio ... Buona la prima per Jannik Sinner e Novak Djokovic nel torneo ATP 250 di Adelaide, in programma fino all'8 di gennaio su Sky Sport. Esce di scena, invece, Lorenzo Sonego, che spreca 9 set point contro ...Nonostante il ritiro in singolare, Lorenzo Sonego scende in campo in doppio al fianco di Jannik Sinner che fa doppietta ...