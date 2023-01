Solopaca | il consigliere comunale Aceto aderisce a Forza Italia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoErnestodi, avvocato e titolare di incarico universitario di insegnamento in Diritto Tributario,. “Riscontro con piacere le tante adesioni da parte di amministratori che condividono il progetto politico die accrescono la presenza in ogni Comune del Sannio e dell’Alto Casertano. La nostra è una squadra vincente perché capace di favorire un dialogo continuo tra il Governo e il territorio. Sono sicuro che l’amico Ernesto saprà mettere al servizio del partito la sua consolidata esperienza politica e le sue ottime capacità professionali”. Così il Commissario provinciale di, l’On.le ...

Paesenews

Elena Leone,comunale die docente scolastico, si iscrive a Forza Italia. "Accolgo con piacere l'adesione di Elena Leone, amministratore comunale competente e da sempre attenta alle ...Ad accogliere l'esponente del Governo Draghi, il presidente della cantina di, Carmine Coletta , ilregionale del pd Erasmo Mortaruolo con i vertici provinciali, Giovanni Cacciano ... TEANO – Via Rio Persico, tanti dubbi. Zarone a Scoglio: chiarisci ... Erano indagate per furto aggravato in concorso, per aver messo a segno dei furti in due esercizi del centro commerciale I Sanniti, a Benevento. Ieri mattina, la sentenza di “non luogo a procedere per ...