Soleil Sorge e il confronto con Luca Onestini al Gf Vip | ' Brutta pagina della televisione italiana' Ecco cosa ha detto

Today.it

e Luca Onestini sono stati i grandi protagonisti della scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, 3 gennaio, su Canale 5 . Il concorrente è stato invitato da Alfonso ...Dopo il confronto con Luca Onestini durante l'ultima puntata del GF Vip,ha chiesto pubblicamente scusa sui social. L'influencer italo - americana si è resa conto di aver fatto una pessima figura e ha fatto mea culpa. GF Vip:dopo il confronto con ... Gf Vip, "Come persona non vali niente, ma lo sapevamo": Gianluca Onestini contro Soleil Sorge Soleil Sorge e Luca Onestini sono stati i grandi protagonisti della scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, 3 gennaio, su Canale 5. Il concorrente è stato invitato ...Luca Onestini e Soleil Sorge è scontro acceso in puntata. Lei lo sbugiarda e lo accusa di aver tradito per prima. Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello ...