Soldini pronto per la partenza della 14esima RORC Transatlantic Race

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tuttodalla Marina di Lanzarote per laedizione, al via domenica 8 gennaio alle ore 14 Utc. La regata, organizzata dal Royal Ocean Racing Club e sostenuta, ancora una volta, da Calero Marinas, dall’International Maxi Association e dallo Yacht Club de France, vedrà i 21 partecipanti darsi battaglia per 3000 miglia attraverso l’oceano Atlantico. A caccia di record allaI velisti navigheranno fino al traguardo nel Camper & Nicholson Port Louis Marina a Grenada, nei Caraibi. Ai blocchi di, quest’anno, i trimarani di 70 piedi saranno tre: Maserati Multi70 di, Snowflake (ex Phaedo3) e Zoulou ...