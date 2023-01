Snowboard | la squadra italiana di slopestyle va in ritiro a Flachau I convocati

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ladi, specialità, va inper preparare al meglio i prossimi impegni. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala, di concerto con il responsabile settore Coppa del Mondo Valentino Mori, ha chiamato a suo rapporto sei atleti, i quali si alleneranno in Austria, nello specifico a, dal 6 al 10 gennaio 2022. Saranno presenti nella località austriaca Alberto Maffei, Emil Zulian, Loris Framarin, Emiliano Lauzi, Nicola Liviero e Ian Matteoli, quest’ultimo reduce dallo storico terzo posto nella tappa di Big Air a Copper. I lavori saranno seguiti dai tecnici Alessandro Benussi e Filippo Kratter. Sempre a, come riporta il comunicato della Fisi dal 7 al 15 gennaio giungerà anche ladi Coppa Europa, con ...

OA Sport

