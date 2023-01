OA Sport

La Coppa del Mondo 2022 - 2023 disi è presa una piccola pausa in concomitanza con le festività natalizie e tornerà in scena nel weekend del 7 - 8 gennaio a Sigulda (Lettonia). Il nostro Dominik Fischnaller, reduce dalla ...Sono 14 agli atleti della squadra disu pista artificialedal direttore tecnico Armin Zoeggler per gli allenamenti in Austria. Gli azzurri trascorreranno le giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre sul budello ... Slittino, i convocati dell'Italia per la tappa di Sigulda: Dominik Fischnaller guida 14 azzurri La Coppa del Mondo 2022-2023 di slittino ripartirà nel weekend del 7-8 gennaio sul budello di Sigulda (Lettonia). L'Italia sogna in grande dopo un eccezionale avvio di stagione: Dominik Fischnaller si ...