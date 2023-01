Skriniar tra rinnovo e cessione in extremis | minaccia dalla Premier

90min IT

Presentazione del match QUI INTER - Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno del solo Brozovic, dovrebbe affidarsi al consueto modulo 3 - 5 - 2 con Onanai pali e difesa a tre composta da, ...Milan© LaPresseOra, si gioca la partita decisiva per capire se ci sarà rinnovo oppure l'...i tifosi dell'Inter, così, si scatenano i commenti sui social, per criticare Marotta e chiederne ... Il tira e molla tra l'Inter e Skriniar (e la scelta sulla fascia da capitano) La partita per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar con l’Inter è ormai nel vivo ma la situazione resta al momento in stallo. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio e anche da Sky Sport ...Finora Skriniar non ha detto "sì" e la sua richiesta iniziale era ... Per gli altri giocatori in scadenza di contratto, tra cui D'Ambrosio, Handanovic, Gagliardini e Dzeko, la linea che intende ...