Simulano una rapina | denunciati cinque ragazzi - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Ingalleria commerciale usanopistola giocattolo e riprendono la scena in un video. La gente spaventata chiama i ...Si tratta direstrizione dovuta proprio per arginare un fenomeno molto importante e che ... si tratta di quelle imprese che come affermato già in precedenza,di avere i requisiti per ... Simulano una rapina, denunciati cinque ragazzi Volevano girare un cortometraggio ma sono finiti nei guai. Cinque ragazzi ternani, fra i 19 e i 20 anni, sono stati denunciati per avere inscenato una rapina allinterno di un centro commerciale. È su ...L’ultima evoluzione degli attacchi phishing, ancora più difficili da riconoscere: Panda Security spiega come difendersi.