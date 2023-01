“Siete le sentinelle del futuro” | la lettera ai giovani dell’imprenditore del cachemire Brunello Cucinelli per il nuovo anno

TPI

per me come il sale della terra, adulti edel domani, meritevoli, come ogni altro essere umano, di vivere perseguendo la felicità. I vostri occhi sono luminosi e pieni di una grande ..."Vi amo profondamente.per me come il sale della terra" , recita l'incipit della "Lettera alle futuredell'Umanità" che l'imprenditore Brunello Cucinelli ha scritto e pubblicato sulla sua pagina Instagram. ... "Siete le sentinelle del futuro": la lettera ai giovani di Brunello Cucinelli L'imprenditore umbro torna a prendere carta e penna per una delle sue celebri lettere. E stavolta il messaggio per un nuovo anno è rivolto alla ...I dati parlano chiaro: il 99% della popolazione globale respira aria inquinata. Numeri allarmanti che dovrebbero spingere i Paesi a ridurre considerevolmente le emissioni di CO2, in particolare la Cin ...