Si rompe la conduttura idrica | traffico bloccato e strade chiuse al Trullo

(Di martedì 3 gennaio 2023)paralizzato in zonaa Roma. Da questa mattina, a causa di un guasto alla rede, le vie delsono bloccate. Il tratto interessato già dalle prime ore di oggi 3 gennaio è quello di via di Monte Cucco. Guasto alla redeal: residenti senza acqua da ore Alcunedel XI Municipio sono stateper ore con conseguenti danni ai cittadini, rimasti senza acqua per la rottura imprevista della rete. Immediato l’intervento di Acea, anche se nonostante le ore di lavoro alle 14.00 il danno ancora non era stato risolto. Roma, caprone si scaglia contro un’auto: ferita una signorain tilt al: ecco le...

Quotidiano di Sicilia

Allagata Piazza della Nunziata a Genova : il guaio si deve alla rottura di unaidrica in via Bellucci. Sul posto sono intervenuti tecnici dell'Iren, Vigili del fuoco e Polizia municipale. Secondo quanto appreso, a rompersi sarebbe un tubo di grandi dimensioni capace ...Piazza dell'Annunziata allagata a causa della rottura di unaidrica in via Bellucci. Sul posto tecnici dell'Iren, Vigili del fuoco e Polizia municipale. Secondo quanto appreso, a rompersi sarebbe un tubo di grandi dimensioni capace di sversare molte ... Siracusa, si rompe la conduttura idrica: il geyser “d’acqua” alto diversi metri Traffico paralizzato in zona Trullo a Roma. Da questa mattina, a causa di un guasto alla rede idrica, le vie del Trullo sono bloccate. Il tratto interessato già dalle prime ore di oggi 3 gennaio è que ...Attacco di Assoutenti, Onda Ligure e Acqua, cara bolletta. Rivieracqua: “Non abbiamo colpe”. Il consigliere Chiappori: “Gli interventi dovrebbero risolvere il ...