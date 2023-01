(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia e lutto a Caiazzo, nel Casertano, per l’incidente mortale che ha coinvolto un ragazzo di 28 anni che era a bordo di un. Secondo quanto emerso, il giovane si stava recando al fondo agricolo di famiglia colper raccogliere della legna quando il mezzo pesante si èto schiacciandolo. Il ragazzo faceva parte di una famiglia molto nota a Caiazzo. Il sindaco Stefano Giaquinto ha espresso vicinanza alla famiglia per “l’improvvisa scomparsa del giovanissimo Luca Sangiovanni. La nostra comunità si unisce al dolore per la terribile tragedia che ha colpito la famiglia Sangiovanni e si stringe attorno a papà Antonio, nostro produttore storico dell’oliva Caiazzana Presidio SlowFood”. L’amministrazione comunale e le associazioni del territorio hanno deciso di rinviare a data da ...

anteprima24.it

Secondo molti la performance offerta dall'amato attore tornato alladopo un lungo periodo ... limitando al massimo ogni interazionemondo esterno. Dopo una diagnosi infausta e la presa di ...Guarda il primo gol di Arda G ler in Europa LeagueFenerbah e Álex Baena (ESP, 21 " Villarreal) Il calciatore della nazionale under 21 spagnola è venuto allanella passata stagione, ... Si ribalta col trattore e resta schiacciato, muore 28enne Tragedia e lutto a Caiazzo, nel Casertano, per l'incidente mortale che ha coinvolto un ragazzo di 28 anni che era a bordo di un trattore. (ANSA) ...Al Palaverde i trevigiani mettono a fuoco la retina degli orogranata in una sfida tra le più epiche dell’ultimo periodo ...