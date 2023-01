Si fa già il toto-nomi Bergoglio e l' ipotesi dimissioni | cosa succede in Vaticano

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 gennaio 2023) La morte di Papa Ratzinger dà il via alledi? La domanda aleggia tra gli esperti vaticanisti che in questi giorni hanno sottolineato come la presenza di Benedetto XVI fosse paradossalmente un elemento di stabilizzazione e distensione per il pontificato di Francesco. Venuto meno lui, il Sommo padre è più esposto alla fronda interna (soprattutto americana). Oggi, Gian Guido Vecchi scrive per il “Corriere della Sera” che la morte di Joseph Ratzinger potrebbe causare due effetti opposti: “O pacificare ulteriormente, il che, peraltro, è improbabile. Oppure, più probabilmente, provocare una forte instabilità, income nella Chiesa universale”. Anche il quotidiano “La Stampa”, in un articolo di Domenico Agasso si interroga sullo scenario prossimo venturo: “A partire da giovedì 5 gennaio 2023, dopo i funerali ...