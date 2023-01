Globalist.it

E' stato identificato l'uomo che la sera del 31 dicembre ha accoltellato una ragazza di 24 anni , cittadina israeliana, alla stazione Termini a Roma. Si tratta di un ragazzo di origini polacche, di ...Marcus Thuram è la puntafrancese del Borussia Monchengladbach contesa da Inter , Bayern e ... e l'intermediario Stefano Antonelli non s'è nascosto: 'Siun dopo Zielinski, ma non sarà ... Si cerca un 25enne polacco: è lui l’aggressore della giovane israeliana La Polizia cerca Aleksander Mateusz Chomiak, accusato di tentato omicidio senza l’aggravante dell’odio razziale: senza fissa dimora, vive dalle parti della stazione romana Identificato l’uomo che la s ...Il 20enne di Carrara ha battuto Durasovic in due set. La 29enne di Firenze si è imposta, dopo una battaglia di tre ore, su Malene Helgo ...