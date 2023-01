Shanghai | malati Covid sui marciapiedi | ospedali al collasso

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sistema sanitario sopraffatto dae urgenze Anche le autorità ormai ammettono che la portata dell'epidemia è 'impossibile' da determinare, poiché i test di screening non sono più obbligatori e i ...

Fondazione Umberto Veronesi

Sistema sanitario sopraffatto dae urgenze Anche le autorità ormai ammettono che la portata dell'epidemia è 'impossibile' da ...A parlare delle dimensioni spaventose del contagio aè ...Tosse e difficoltà respiratorie: negli ospedali sovraffollati di, i pazienti anziani di Covid stanno sovraccaricando i servizi di emergenza. A, una delle città più ricche della Cina, la situazione sanitaria è particolarmente critica. Dal mese scorso, circa il 70% della popolazione, ovvero circa 18 milioni di persone, ha contratto il ... Covid-19: cosa sta accadendo in Cina Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Dal mese scorso, circa il 70% della popolazione, ovvero circa 18 milioni di persone, ha contratto il virus, secondo i media ufficiali ...